В МИД России заявили о готовности к соглашению с Белоруссией по визам

В МИД России заявили о выполнении Москвой всех внутригосударственных процедур по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз стран, а также готовности России подписать документ.

«Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания. Ожидаем аналогичных шагов от белорусской стороны. Текст (документа. — RT) готов к подписанию в любой момент», — приводит ТАСС слова заместителя директора Второго департамента стран СНГ ведомства Дмитрия Ветрова.

Ранее сообщалось, что проект документа о взаимном признании виз практически готов и ждёт своего подписания.

В мае в Белоруссии заявили, что межправительственное соглашение между странами может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.