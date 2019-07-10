Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России уже отработан

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждёт своего подписания.

«Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что для окончательного решения данного вопроса требуется политическое решение.

«Технически мы всё сделали, теперь ждём политического решения», — сказал он.

Рапота отметил, что документ на данный момент находится на согласовании у белорусской стороны.

В мае начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.