Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России уже отработан
«Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что для окончательного решения данного вопроса требуется политическое решение.
«Технически мы всё сделали, теперь ждём политического решения», — сказал он.
Рапота отметил, что документ на данный момент находится на согласовании у белорусской стороны.
В мае начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.