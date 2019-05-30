В Минске рассказали, когда наступит взаимное признание виз с Россией

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.
В Минске рассказали, когда наступит взаимное признание виз с Россией
  • Reuters

«Думаю, в этом году оно будет не только подписано, но если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года, может быть, оно будет применяться», — приводит ТАСС слова представителя белорусского МВД.

Он отметил, что Минск обсуждает технические аспекты реализации соглашения с Москвой.

Планировалось, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание не состоялось.

Специалист по белорусско-российским отношениям и Евразии Юрий Баранчик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил необходимость подписания Москвой и Минском документа о взаимном признании виз.

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