Киев назвал дату слушаний в трибунале ООН по делу задержанных кораблей

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Первые процессуальные слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу задержанных Россией в Керченском проливе украинских военных кораблей состоятся 21—22 ноября, сообщает МИД Украины.
Киев назвал дату слушаний в трибунале ООН по делу задержанных кораблей
  • РИА Новости

«Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21—22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела», — говорится в заявлении пресс-службы.

В МИД подчеркнули, что намерены добиваться подтверждения международным судом «нарушения» Россией Конвенции ООН по морскому праву.

«Иммунитеты военных судов являются основополагающим принципом международного обычного и морского права», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Украина планирует провести «тщательную экспертизу» возвращённых судов для анализа их состояния и проверки возможного изъятия оборудования и документации.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен «доказать всему миру», что действия России в Керченском проливе нарушили нормы международного права.

В Кремле отмечали отсутствие связи между передачей Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву относительно керченского инцидента.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

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