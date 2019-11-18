Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей

Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей. Об этом заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

По её словам, команда министерства направляется в Гаагу, где в четверг, 21 ноября, состоятся первые слушания.

«Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия России, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права», — написала дипломат в Facebook.

Она подчеркнула, что цель Киева — установить нарушение права, восстановить его и получить компенсацию.

18 ноября Москва передала украинской стороне три корабля ВМФ Украины, которые были задержаны за нарушение российской границы.

Ранее российская сторона сообщала, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения соответствующего иска.