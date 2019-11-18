Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей

Короткая ссылка
Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей. Об этом заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей
  • Reuters

По её словам, команда министерства направляется в Гаагу, где в четверг, 21 ноября, состоятся первые слушания.

«Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия России, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права», — написала дипломат в Facebook.

Она подчеркнула, что цель Киева — установить нарушение права, восстановить его и получить компенсацию.

18 ноября Москва передала украинской стороне три корабля ВМФ Украины, которые были задержаны за нарушение российской границы.

Ранее российская сторона сообщала, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения соответствующего иска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить