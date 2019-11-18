ЕС объявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией

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Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об упрощении визового режима.
ЕС объявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией
  • Reuters

«Подписание от имени ЕС соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в обнародованном в Официальном журнале ЕС документе.

Ранее в Кремле оценили планы Белоруссии упростить визовый режим с ЕС, отметив, что данное решение является внутренним делом Минска.

В сентябре сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

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