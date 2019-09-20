Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — заявил Глаз.
Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.
Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.