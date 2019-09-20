Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

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Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.
Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза. 

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — заявил Глаз.

Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.

Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.

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