Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — заявил Глаз.

Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.

Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.