ЕС готовит программу регионального развития Белоруссии

Евросоюз готовит для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Белоруссии Беренда де Гроота. Работа ведётся совместно с Министерством экономики Белоруссии.

Программа включает обучение местных органов власти и органов самоуправления новым практикам экономического развития, в том числе формированию стратегий регионального развития, определение точек роста в регионах, а также финансирование проектов по их развитию.

Программа будет запущена в следующем году и начнёт работать в Гомельской, Могилевской и Витебской областях.

Объём финансирования оценивается более чем в €18 млн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не является сторонником распада Евросоюза.