Лукашенко: я не сторонник распада Евросоюза

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не является сторонником распада Евросоюза.
Лукашенко: я не сторонник распада Евросоюза
  • Reuters

«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, ещё кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Евросоюз — опора планеты.

«Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

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