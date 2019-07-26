Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

Лукашенко отметил, что хочет добрых отношений с Евросоюзом и США.

«Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это, понимаю, что значат ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также он рассказал о рейтинге своей популярности в России.

«Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%», — сказал Лукашенко, отметив, что Москва в трудную минуту подставляла Минску плечо.

Ранее Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.