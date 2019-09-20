В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.

«Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии», — заявил он.

По словам Пескова, такие планы не должны препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, так как существующие режимы между Россией и Белоруссией, «конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнёрами».

«Вы знаете, что в своё время, до того, как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свёрнуты, заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии и так далее, это нормальный процесс», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашения с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.