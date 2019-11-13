В Госдуме оценили разработку Киевом концепции «переходного правосудия»
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По словам парламентария, как показывает опыт последних лет, украинская власть создаёт на бумаге «замки из песка», которые потом сама же и разрушает.
«Не нужно придумывать велосипед: есть Минские соглашения, и это лучшая для Украины дорожная карта к установлению мира в Донбассе, а все эти концепции — политическое лукавство», — отметил он.
Бальбек также подчеркнул, что если говорить о Крыме, то его судьба была решена в 2014 году.
«Строить планы на российский полуостров — это обманывать самих себя», — заключил депутат.
Ранее первый заместитель «представителя президента в Крыму» Дарья Свиридова заявила о разработке проекта концепции национальной модели «переходного правосудия».
В августе заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook написал о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса». Он также рассказал о планах подготовить концепцию «переходного правосудия».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.