В Госдуме оценили разработку Киевом концепции «переходного правосудия»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT разработку Киевом проекта концепции национальной модели «переходного правосудия» для преодоления последствий вооружённого конфликта.

По словам парламентария, как показывает опыт последних лет, украинская власть создаёт на бумаге «замки из песка», которые потом сама же и разрушает.

«Не нужно придумывать велосипед: есть Минские соглашения, и это лучшая для Украины дорожная карта к установлению мира в Донбассе, а все эти концепции — политическое лукавство», — отметил он.

Бальбек также подчеркнул, что если говорить о Крыме, то его судьба была решена в 2014 году.

«Строить планы на российский полуостров — это обманывать самих себя», — заключил депутат.

Ранее первый заместитель «представителя президента в Крыму» Дарья Свиридова заявила о разработке проекта концепции национальной модели «переходного правосудия».

В августе заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook написал о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса». Он также рассказал о планах подготовить ​​концепцию «переходного правосудия».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.