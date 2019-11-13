Киев работает над концепцией «преодоления последствий конфликта»

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На Украине разрабатывают проект концепции национальной модели переходного правосудия для преодоления последствий вооружённого конфликта, заявила первый заместитель «представителя президента в Крыму» Дарья Свиридова.
Киев работает над концепцией «преодоления последствий конфликта»
  • © president.gov.ua

«Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию — национальную модель переходного правосудия, которая разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций», — сказала она.

По словам Свиридовой, фактически «драфт такой дорожной карты уже разработан», в настоящее время он прорабатывается в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник выразил сомнение в том, что власти Украины примут новый закон об особом статусе Донбасса.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.

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