В ЛНР усомнились в принятии Киевом нового закона о статусе Донбасса

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что сомневается в том, что власти Украины примут новый закон об особом статусе Донбасса.
В ЛНР усомнились в принятии Киевом нового закона о статусе Донбасса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

«У Киева вряд ли получится принять новый закон об особом статусе. Будут пролонгировать старый, но уже с текстом формулы Штайнмайера и небольшими дополнительными изменениями. Но их тоже нужно будет согласовать в Минске», — написал Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.

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