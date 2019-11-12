В ЛНР усомнились в принятии Киевом нового закона о статусе Донбасса

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что сомневается в том, что власти Украины примут новый закон об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

«У Киева вряд ли получится принять новый закон об особом статусе. Будут пролонгировать старый, но уже с текстом формулы Штайнмайера и небольшими дополнительными изменениями. Но их тоже нужно будет согласовать в Минске», — написал Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.