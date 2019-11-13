У здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против снятия запрета на продажу земли.

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что пришедшие на демонстрацию решили устроить импровизированное представление: они привезли под стены парламента убитую свинью, положили её в гроб и планируют похоронить животное возле площади Конституции.

«Таким образом они выражают свой протест против законопроекта, ведь после его принятия им придётся вырезать свой скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами», — указывает телеканал.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя законопроект об открытии рынка земли на Украине, написала в своей колонке, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.



В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

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