В Госдуме оценили планы по закону о всеукраинском референдуме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT планы Верховной рады разработать закон о всеукраинском референдуме.

«Сама форма референдума для гражданского общества приемлема, если это общество не запугано... Если даже референдум действительно официально примет статус государственного и будет иметь какие-то полномочия, нет гарантий, что на нём не начнут править националисты», — сказал он.

Кроме того, он выразил мнение, что данное нововведение может только ухудшить положение Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.

Он также объяснил, что референдум предоставит украинцам возможность решать важные для них вопросы.