Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме
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«В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который чётко установит виды и механизмы референдума», — сказал Зеленский в своём видеообращении, размещённом в Facebook.
Президент добавил, что референдум предоставит украинцам возможность решать важные для них вопросы.
Летом Зеленский заявлял, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.