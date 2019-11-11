Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.
Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме
  • ©president.gov.ua

«В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который чётко установит виды и механизмы референдума», — сказал Зеленский в своём видеообращении, размещённом в Facebook.

Президент добавил, что референдум предоставит украинцам возможность решать важные для них вопросы.

Летом Зеленский заявлял, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить