Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«Его (Порошенко. — RT) не было», — сообщил «Украинским новостям» представитель ведомства.

Как уточняет агентство, очередной допрос запланирован на четверг, 7 ноября.

Ранее стало известно, что бывший украинский лидер не явился на допрос, запланированный на 16 октября, в ГБР.

Также сообщалось, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка предъявит Порошенко подозрение в преступлениях, когда будет достаточно доказательств.

Подробнее — в материале RT.