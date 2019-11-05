Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР
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«Его (Порошенко. — RT) не было», — сообщил «Украинским новостям» представитель ведомства.

Как уточняет агентство, очередной допрос запланирован на четверг, 7 ноября.

Ранее стало известно, что бывший украинский лидер не явился на допрос, запланированный на 16 октября, в ГБР.

Также сообщалось, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка предъявит Порошенко подозрение в преступлениях, когда будет достаточно доказательств. 

Подробнее — в материале RT.

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