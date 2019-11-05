Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР
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«Его (Порошенко. — RT) не было», — сообщил «Украинским новостям» представитель ведомства.
Как уточняет агентство, очередной допрос запланирован на четверг, 7 ноября.
Ранее стало известно, что бывший украинский лидер не явился на допрос, запланированный на 16 октября, в ГБР.
Также сообщалось, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка предъявит Порошенко подозрение в преступлениях, когда будет достаточно доказательств.
Подробнее — в материале RT.