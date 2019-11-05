Украина надеется на скорое получение снайперских винтовок из Канады

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Замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что страна надеется на получение в ближайшее время снайперских винтовок из Канады.
Украина надеется на скорое получение снайперских винтовок из Канады
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«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине», — сказал Бондар, заявив, что это позволит расширить спектр сотрудничества.

Также дипломат отметил, что в рамках его недавнего визита в Канаду стороны обсудили возможность создания специального механизма консультаций на уровне министров обороны.

По его словам, это позволило бы предметно говорить о потребностях армии Украины, передавать данную информацию Канаде и сразу понимать, какое оружие может быть обеспечено, а какое — нет.

«Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», — добавил он. 

Ранее американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Украина нуждается в урегулировании внутреннего конфликта, а поставка подобных видов вооружений эти проблемы не решит.

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