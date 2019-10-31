В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Новый состав Верховной рады впервые проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата, пишет «Громадське».

Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

За такое решение проголосовали 332 депутата.

Задержание Дубневича поддержал 241 депутат. За согласие на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей проголосовали 229 депутатов.

Как сообщает ТАСС, Дубневич подозревается в причастности к совершению нескольких преступлений по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Экс-депутат Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.