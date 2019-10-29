Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Если вдруг начнётся новая газовая война, в том смысле, что не будет договора, я уверен, что Европа будет винить в этом Киев. И это будет огромная проблема нынешней власти», — заявил депутат.

При этом он посоветовал украинским властям не доводить до этого ситуацию.

«Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина её однозначно проиграет», — добавил Волошин.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе заявил, что украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

По словам Оржеля, если «цена должна быть конкурентной, рыночной», то можно «рассматривать эти условия на поставку».

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.

В свою очередь, замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.