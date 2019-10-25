СМИ сообщили о дефиците сыворотки от дифтерии на Украине

Украинские СМИ сообщают о дефиците противодифтерийной сыворотки в стране.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, в настоящий момент в стране есть 192 флакона соответствующего лекарства.

«Власти официально сообщили о наличии 192 флаконов сыворотки от дифтерии. Если это количество разделить на 24 области Украины, то имеем по восемь штук на регион. Для лечения одного человека нужно четыре дозы сыворотки. То есть излечить можно по два человека в каждой области», — указывает издание.

Вместе с этим уточняется, что, например, в одном из городов Закарпатской области, согласно сообщениям СМИ, уже использовали те самые восемь штук, выделенные на регион, и уже четверо больных там остались без необходимого лекарства.

Отмечается, что одним из крупнейших мировых производителей антидифтерийной сыворотки является Россия, однако на Украине ещё в 2014 году отказались закупать лекарства у российской стороны. Вместе с этим европейская сыворотка оказалась слишком дорогой, а другие страны-производители в настоящий момент с трудом закрывают потребности собственного рынка.

«В общем сыворотка от дифтерии — товар крайне дефицитный. В мире предпочитают заниматься профилактикой: это эффективнее. В итоге Украина довольствуется той сывороткой, которая поступает в страну в рамках гуманитарной помощи ООН. А такие поставки, как известно, нельзя жёстко контролировать. Да и, как видим, они явно невелики», — подчёркивается в статье.

4 сентября в ЦОЗ заявили, что с начала 2019 года 57 637 человек на Украине заболели корью, 19 из них умерли от осложнений.

Осенью 2018 года в Минздраве Украины обвинили Россию в нежелании украинцев вакцинироваться.