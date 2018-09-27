В Минздраве Украины обвинили Россию в нежелании украинцев вакцинироваться

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвинила Россию в нежелании украинцев вакцинироваться.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Кремль использует методы гибридной войны с целью подрыва доверия к усилиям в области общественного здоровья, нацеленным на повышение уровня вакцинации населения на Украине и во всём мире», — указала она.

По её словам, якобы пророссийские СМИ и боты смогли убедить население страны в том, что вакцинация опасна.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила применение вакцины, предназначенной для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Причина — маркировка на русском языке, которая запрещена нормами украинского законодательства.

Депутат Государственной думы Сергей Фургал в беседе с ФАН оценил данное решение украинских властей.