В Госдуме оценили решение Киева запретить лекарства из-за маркировки на русском языке

Депутат Государственной думы Сергей Фургал в беседе с ФАН оценил решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретить лекарственное средство из-за маркировки на русском языке.

«Всё это можно прокомментировать очень просто — дурости нет предела», — заявил он.

По его словам, вакцина против дифтерии — это здоровье детей и всей нации.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Также бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.