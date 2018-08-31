В Госдуме оценили решение Киева запретить лекарства из-за маркировки на русском языке
- РИА Новости
«Всё это можно прокомментировать очень просто — дурости нет предела», — заявил он.
По его словам, вакцина против дифтерии — это здоровье детей и всей нации.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Также бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.