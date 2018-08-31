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В Госдуме отреагировали на решение Украины запретить лекарства из-за маркировки на русском языке

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками о запрете лекарственного средства «Пентаксим» из-за маркировки на русском языке.
В Госдуме отреагировали на решение Украины запретить лекарства из-за маркировки на русском языке
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«Уже давно руководство Украины пренебрегает интересами своих граждан, и теперь это докатилось и до лекарств. Хотя мне такое даже сложно представить. Такое решение может быть связано с выборами. Кто громче крикнет «Лови разбойника!», на том и шапка горит. Но людям от этого не легче», — заявил депутат.

По его словам, «такой подход совершенно недопустим, это глупость, которая может вызвать смерти людей».

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выпустила распоряжение о запрете на продажу и использование лекарственного средства «Пентаксим» для профилактики дифтерии с маркировкой на русском языке.

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