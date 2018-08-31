В Госдуме отреагировали на решение Украины запретить лекарства из-за маркировки на русском языке
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«Уже давно руководство Украины пренебрегает интересами своих граждан, и теперь это докатилось и до лекарств. Хотя мне такое даже сложно представить. Такое решение может быть связано с выборами. Кто громче крикнет «Лови разбойника!», на том и шапка горит. Но людям от этого не легче», — заявил депутат.
По его словам, «такой подход совершенно недопустим, это глупость, которая может вызвать смерти людей».
Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выпустила распоряжение о запрете на продажу и использование лекарственного средства «Пентаксим» для профилактики дифтерии с маркировкой на русском языке.