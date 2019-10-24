В ЛНР опасаются провокаций вблизи отвода сил у Золотого в Донбассе
- Reuters
«Противник продолжает подготовку масштабных провокаций с целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе»,— приводит РИА Новости слова офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Он отметил, что провокации могут происходить на позициях 72-й бригады украинских силовиков в районе Золотого.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском и Золотом продолжается подготовка к разведению сил.
21 октября в ЛНР сообщили, что ВСУ готовятся устроить постановочные обстрелы вблизи участка разведения сил у Золотого.