Зеленский рассказал о продолжающейся подготовке к разведению сил
Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня».
«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения «режима тишины», но я думаю, что всё обязательно случится, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате», — сказал он.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, ВСУ готовятся устроить постановочные обстрелы вблизи участка разведения сил у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Кроме того, в республике отмечали, что ВСУ 11 октября сорвали третью попытку отвода сил и средств.