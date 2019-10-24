Зеленский рассказал о продолжающейся подготовке к разведению сил

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском и Золотом в Донбассе продолжается подготовка к разведению сил.

Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня».

«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения «режима тишины», но я думаю, что всё обязательно случится, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате», — сказал он.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, ВСУ готовятся устроить постановочные обстрелы вблизи участка разведения сил у населённого пункта Золотое в Донбассе.

Кроме того, в республике отмечали, что ВСУ 11 октября сорвали третью попытку отвода сил и средств.

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