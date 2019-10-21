В ЛНР обвинили ВСУ в подготовке постановочных обстрелов

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ВСУ готовятся устроить постановочные обстрелы вблизи участка разведения сил у населённого пункта Золотое в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По данным наших источников, в район расположения первого механизированного батальона 72-й бригады ВФУ отмечено прибытие журналистов украинских телеканалов... с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 72-й бригады со стороны ЛНР», — сказал он.

По данным Народной милиции, украинские военные готовят провокацию с обстрелом позиций ополченцев в районе подконтрольного ЛНР Золотого-5.

«Таким образом, командующий оккупационных сил преднамеренно препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотое, ежедневно заявляя о нарушениях режима прекращения огня», — добавил Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики подготавливают позиции под военную технику на участке разведения сил в районе Золотого.

Кроме того, в республике отмечали, что ВСУ 11 октября сорвали третью попытку отвода сил и средств.