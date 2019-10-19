В ЛНР заявили о подготовке ВСУ позиций под военную технику у Золотого

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики подготавливают позиции под военную технику на участке разведения сил в Донбассе в районе Золотого.
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ позиций под военную технику у Золотого
  • РИА Новости

«Пользуясь достигнутыми договорённостями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое с местами для размещения военной техники», — цитирует РИА Новости Народную милицию ЛНР.

Там отметили, что в ходе работ на мине подорвался экскаватор из состава 72-й бригады ВС Украины.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе

Как отмечал президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований. 

7 октября сообщалось, что бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе.

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