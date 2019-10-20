В ЛНР сообщили об оборудовании позиций ВСУ у Золотого

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики оборудовали новые позиции под военную технику на участке разведения сил в районе Золотого в Донбассе.

«Вскрыто дооборудование позиций на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое», — цитирует РИА Новости пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Там отметили, что для оборудования двух новых позиций украинские военные задействовали три экскаватора и одну инженерную машину.

Также сообщается, что, по данным оборонного ведомства республики, ВСУ разместили одну боевую бронированную машину в населённом пункте Катериновка.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики подготавливают позиции под военную технику на участке разведения сил в районе Золотого.

Кроме того, в республике отмечали, что ВСУ 11 октября сорвали третью попытку отвода сил и средств.