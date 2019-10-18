В МИД ДНР прокомментировали заявление Киева об амнистии

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление Киева о принятии всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.

«Украинский МИД вновь пытается убедить мировую общественность в своей приверженности минским договорённостям, несмотря на очевидные факты обратного. Заявления о том, что Киев принял все необходимые акты для амнистии, не имеют ничего общего с реальностью», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что ещё в 2014 году Верховная рада приняла «некий проект акта об амнистии», но председатель украинского парламента не подписал в итоге данный документ. Также он не был согласован с представителями Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

«Без соблюдения этого ключевого требования политического урегулирования конфликта любые односторонние действия или принятие актов по Донбассу означают нарушение Минских соглашений», — подчеркнула министр.

По словам Никоноровой, происходящее напоминает политику экс-президента Украины Петра Порошенко по затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар сообщил о принятии Киевом всех законодательных актов, «необходимых для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договорённостей».

В самопровозглашённой Луганской народной республике в ответ на это указали, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, а Боднар «откровенно солгал».