На Украине приняли все законы по амнистии в рамках «Минска»

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Киев принял все законы по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках «Минска»
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договорённостей», — приводит УНИАН слова дипломата.

Как отметил Боднар, применение амнистии возможно только после избрания «легитимных органов власти на оккупированных территориях». 

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киев не намерен использовать механизм полной амнистии для участников конфликта в Донбассе, предусмотренный минскими договорённостями.

В середине сентября в Киеве также отмечали, что не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

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