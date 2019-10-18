На Украине приняли все законы по амнистии в рамках «Минска»

Киев принял все законы по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.

«На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договорённостей», — приводит УНИАН слова дипломата.

Как отметил Боднар, применение амнистии возможно только после избрания «легитимных органов власти на оккупированных территориях».

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киев не намерен использовать механизм полной амнистии для участников конфликта в Донбассе, предусмотренный минскими договорённостями.

В середине сентября в Киеве также отмечали, что не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.