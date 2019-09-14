В МИД Украины высказались об амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений. В частности, по его словам, Минские соглашения включают в себя ряд «стимулов», таких как «защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, специальный статус территорий на Украине».