Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинское правительство не намерено использовать механизм полной амнистии для участников конфликта, предусмотренный минскими договорённостями.
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
  • ©mil.gov.ua
  • РИА Новости

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — цитирует Загороднюка агентство «Укринформ».

Министр считает, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году «под серьёзным прессингом», а «сейчас может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнёрами».

14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

23 июля лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что исключает возможность амнистии для тех, кто совершал военные преступления в Донбассе.

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