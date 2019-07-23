Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию «военных преступников»

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что амнистии для людей, которые совершали «военные преступления» в Донбассе, быть не может.
Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию «военных преступников»
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ICTV.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — сказал он. 

Ранее Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.

Политик также считает, что местные выборы на Украине могут состояться в 2020 году.

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