В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
  • ©Str/ZUMAPRESS.com
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«Мы открыты для любого диалога, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, партия готова к сотрудничеству со всеми политсилами, позиции которых будут совпадать с позициями «Слуги народа» по ряду вопросов.

Однако он отметил, что пока о формировании коалиции говорить не приходится.

После обработки 57,01% протоколов на выборах в украинский парламент лидирует партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» с 42,47% голосов.

Второе место у «Оппозиционной платформы — За жизнь» (12,91%), третье — у «Европейской солидарности» (8,60%).

Ранее ЦИК Украины признала выборы в Верховную раду состоявшимися. 

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