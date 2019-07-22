Центризбирком Украины признал выборы в Верховную раду состоявшимися

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Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьёзных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду, выборы признаны состоявшимися. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Центризбирком Украины признал выборы в Верховную раду состоявшимися
  • Reuters

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась», — заявила Слипачук.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что, судя по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов, ответственность за страну будет нести лично президент Владимир Зеленский.

Согласно данным ЦИК, после обработки 30,90% протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа», всего в Раду проходят пять партий.

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