Центризбирком Украины признал выборы в Верховную раду состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьёзных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду, выборы признаны состоявшимися. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась», — заявила Слипачук.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что, судя по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов, ответственность за страну будет нести лично президент Владимир Зеленский.

Согласно данным ЦИК, после обработки 30,90% протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа», всего в Раду проходят пять партий.