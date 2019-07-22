Депутат Рады заявил об ответственности Зеленского за Украину

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что, судя по предварительным итогам досрочных парламентских выборов, ответственность за Украину будет нести непосредственно президент Владимир Зеленский.

«Сегодня ситуация такая, что власть, скорее всего, сконцентрируется в одних руках. Все остальные — это будут декоративные приставки. А ответственность с сегодняшнего дня и с момента формирования коалиции у одного человека — Владимира Зеленского», — приводит РИА Новости слова Шуфрича на брифинге партии.

При этом он допустил, что со временем оценка ситуации в стране и эмоции избирателей могут измениться.

Депутат также выразил мнение, что популярность партии Зеленского вызвана положительным восприятием сериала «Слуга народа», герои которого существенно отличаются от реальных политиков.

«Может быть, это всё была бутафория, ширма, за которой скрывался расчёт на влияние фильма «Слуга народа»? И пока люди не проснулись — не меняя избирательную систему, используя наиболее коррупционную систему выборов, мажоритарную, — вчера были проведены выборы?» — поинтересовался Шуфрич.

Ранее сообщалось о лидерстве партии «Слуга народа» с 42,12% голосов после обработки 30,90% бюллетеней.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил: выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.