В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.

По его мнению, местные выборы состоятся в 2020 году.

«Я думаю, что всё-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть в том числе и от органов самоуправления, местных органов власти», — сказал он.

Также Разумков заявил о наличии примеров, когда местная власть работает неэффективно и не отвечает современным вызовам.

Глава партии «Слуга народа» также добавил, что его фракция начнёт подготовку к участию в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить досрочные местные выборы.

В июле представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал, что офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

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