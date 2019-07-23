В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов
По его мнению, местные выборы состоятся в 2020 году.
«Я думаю, что всё-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть в том числе и от органов самоуправления, местных органов власти», — сказал он.
Также Разумков заявил о наличии примеров, когда местная власть работает неэффективно и не отвечает современным вызовам.
Глава партии «Слуга народа» также добавил, что его фракция начнёт подготовку к участию в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить досрочные местные выборы.
В июле представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал, что офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.