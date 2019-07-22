Зеленскому предложили объявить досрочные местные выборы

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Мэр Днепра Борис Филатов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить досрочные местные выборы.
Зеленскому предложили объявить досрочные местные выборы
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Об этом сообщает УНИАН.

По словам Филатова, он уже подписал соответствующее обращение к президенту.

«Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом — объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему», — сказал он.

Ранее представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

21 июля на Украине начался подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду. По результатам обработки более 70% бюллетеней лидирующую позицию занимает партия Зеленского «Слуга Народа». За неё отдали голоса свыше 40% избирателей. 

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.

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