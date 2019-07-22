Зеленскому предложили объявить досрочные местные выборы

Мэр Днепра Борис Филатов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить досрочные местные выборы.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Филатова, он уже подписал соответствующее обращение к президенту.

«Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом — объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему», — сказал он.

Ранее представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

21 июля на Украине начался подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду. По результатам обработки более 70% бюллетеней лидирующую позицию занимает партия Зеленского «Слуга Народа». За неё отдали голоса свыше 40% избирателей.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.