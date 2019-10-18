В ЛНР прокомментировали заявление Киева о принятии законов по амнистии

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник прокомментировал заявление Киева о принятии всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.
В ЛНР прокомментировали заявление Киева о принятии законов по амнистии
  • Reuters

«Никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил! Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе», и откровенно солгал», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Ранее Боднар сообщил о принятии Киевом всех законодательных актов, «необходимых для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договорённостей».

9 октября в Минобороны Украины заявили, что Киев не намерен использовать механизм полной амнистии для участников конфликта в Донбассе.

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