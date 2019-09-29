Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире

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Полина Полетаева
Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT прокомментировал заявление директора Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григория Перепелицы о том, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире
  • © Komsomolskaya Pravda
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«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — добавил он.

«Украина, конечно, Западу как таковая никогда не была нужна, кроме как в качестве «тарана» и «боевого топора» против России… Только из-за этого Украина представляла интерес для США… Я прекрасно помню, когда на CNN появилась картинка, CNN пытался найти Украину на карте, и согласно ему Украина находится на границе Афганистана и Пакистана. Этого вполне достаточно для того, чтобы понять, как американцы понимают, что такое Украина», — сказал Домрин.

По мнению эксперта, попытки «торпедировать политику Трампа и его намерение нормализовать отношения с Россией будут продолжаться».

«Поэтому с первой частью высказывания о ненужности Украины для Запада я согласен, а вот что касается того, что Украина «брошена под поезд», — нет. Украинские бандеровцы всё ещё могут надеяться на симпатию со стороны ряда высокопоставленных американских служащих», — заключил он.

Ранее Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.

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