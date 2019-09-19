Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины.

Как она отметила в интервью «Европейской правде», связано это с коррупцией и экономической ситуацией на Украине.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала она.

По её словам, новая украинская власть должна показать, что теперь развитие страны будет идти быстрее.

В марте глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Европа «устала» от Украины в том числе из-за «провала с реформами». 

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