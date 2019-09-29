На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — цитирует Перепелицу интернет-канал UkrLife.

Эксперт отметил, что США теряют свои позиции в мире, в частности на постсоветском пространстве.

«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — добавил он.

Перепелица также заявил, что Украине следует усиливать армию и переходить к «активной обороне».

19 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины.