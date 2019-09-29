На Украине высказались об усилении позиций России в мире
«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — цитирует Перепелицу интернет-канал UkrLife.
Эксперт отметил, что США теряют свои позиции в мире, в частности на постсоветском пространстве.
«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — добавил он.
Перепелица также заявил, что Украине следует усиливать армию и переходить к «активной обороне».
19 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины.