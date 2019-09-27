Международная федерация журналистов оценила отзыв лицензии у «112 Украина»

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Генеральный секретарь Международной федерации журналистов (МФЖ) Энтони Белланже прокомментировал решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание.
Международная федерация журналистов оценила отзыв лицензии у «112 Украина»
  • © SERGEI SUPINSKY / AFP

Как он отметил ТАСС, данный шаг является безосновательным и нарушает принцип свободы СМИ. 

«Мы очень обеспокоены этим решением и до сих пор не видим для этого никаких оснований. Оно не только нарушает принцип свободы СМИ, но и угрожает рабочим местам», — сказал он.

Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали это решение.

Подробнее по теме — в материале RT.

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