Международная федерация журналистов оценила отзыв лицензии у «112 Украина»

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов (МФЖ) Энтони Белланже прокомментировал решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание.

Как он отметил ТАСС, данный шаг является безосновательным и нарушает принцип свободы СМИ.

«Мы очень обеспокоены этим решением и до сих пор не видим для этого никаких оснований. Оно не только нарушает принцип свободы СМИ, но и угрожает рабочим местам», — сказал он.

Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали это решение.

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