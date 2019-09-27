Международная федерация журналистов оценила отзыв лицензии у «112 Украина»
- © SERGEI SUPINSKY / AFP
Как он отметил ТАСС, данный шаг является безосновательным и нарушает принцип свободы СМИ.
«Мы очень обеспокоены этим решением и до сих пор не видим для этого никаких оснований. Оно не только нарушает принцип свободы СМИ, но и угрожает рабочим местам», — сказал он.
Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали это решение.
Подробнее по теме — в материале RT.