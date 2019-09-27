Зеленский не следил за слушаниями в конгрессе США

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в конгрессе США по поводу его телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, у меня было много встреч», — заявил он.

Отмечается, что Зеленский не стал отвечать на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за телефонного разговора с ним.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слушания конгресса о разговоре Трампа и Зеленского.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить