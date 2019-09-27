Зеленский не следил за слушаниями в конгрессе США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в конгрессе США по поводу его телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, у меня было много встреч», — заявил он.

Отмечается, что Зеленский не стал отвечать на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за телефонного разговора с ним.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слушания конгресса о разговоре Трампа и Зеленского.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.