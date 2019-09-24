В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман о том, что украинский президент Владимир Зеленский назначил министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который, по её мнению, не тот человек, с кем хотела бы разговаривать Россия.

Тимофеева отметила, что Герман является одним из крупных функционеров Партии регионов. По словам парламентария, её комментарий нужно рассматривать в ключе понимания тех процессов, которые на протяжении последних 10—15 лет развивались на Украине.

«То, что она говорит, исходит из оценок действий тех или иных людей с историей во времени», — пояснила сенатор.

Она допустила, что наработанный Пристайко «багаж» может давать все основания для таких комментариев.

Тимофеева также подчеркнула, что для улучшения отношений между Россией и Украиной важно не только желание властей в целом.

«Иногда один человек, которому полностью даётся вся возможность манёвра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда», — заключила она.

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибку Зеленского в отношениях с Россией.

Она также выразила мнение, что у команды Зеленского нет чёткой стратегии и сторонники президента не знают, «куда вести страну».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.