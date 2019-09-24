В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
- РИА Новости
Тимофеева отметила, что Герман является одним из крупных функционеров Партии регионов. По словам парламентария, её комментарий нужно рассматривать в ключе понимания тех процессов, которые на протяжении последних 10—15 лет развивались на Украине.
«То, что она говорит, исходит из оценок действий тех или иных людей с историей во времени», — пояснила сенатор.
Она допустила, что наработанный Пристайко «багаж» может давать все основания для таких комментариев.
Тимофеева также подчеркнула, что для улучшения отношений между Россией и Украиной важно не только желание властей в целом.
«Иногда один человек, которому полностью даётся вся возможность манёвра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда», — заключила она.
Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибку Зеленского в отношениях с Россией.
Она также выразила мнение, что у команды Зеленского нет чёткой стратегии и сторонники президента не знают, «куда вести страну».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.