Шойгу: Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве
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«Украинцы — братский народ. И я абсолютно убеждён, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придёт», — сказал глава оборонного ведомства в интервью газете «Московский комсомолец».
Шойгу также отметил, что его родственники по линии мамы с Украины, а сам он был крещён в одном из храмов в Луганской области.
В июле 2018 года Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной.
Тогда он выразил надежду на то, что в Европе смогут задействовать всё свое влияние на украинские власти «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».