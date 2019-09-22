Шойгу: Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинский народ братским и выразил уверенность в том, что Москва и Киев будут «жить в мире и добрососедстве».

«Украинцы — братский народ. И я абсолютно убеждён, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придёт», — сказал глава оборонного ведомства в интервью газете «Московский комсомолец».

Шойгу также отметил, что его родственники по линии мамы с Украины, а сам он был крещён в одном из храмов в Луганской области.

В июле 2018 года Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной.

Тогда он выразил надежду на то, что в Европе смогут задействовать всё свое влияние на украинские власти «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».