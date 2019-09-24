Экс-депутат Рады назвала ошибку Зеленского в отношениях с Россией

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский назначил министром иностранных дел Вадима Пристайко, который, по её мнению, не тот человек, с кем хотела бы разговаривать Россия.

«Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который мог бы говорить с президентом России и с которым президент России стал бы говорить, который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура (при всём уважении к этому человеку), он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — заявила Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Она также выразила мнение, что у команды Зеленского нет чёткой стратегии и сторонники президента не знают, «куда вести страну».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинский народ братским и выразил уверенность в том, что Москва и Киев будут «жить в мире и добрососедстве».

В середине сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех». При этом он подчеркнул, что подход властей к оценке действий России не изменился «со времён «майдана».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT подчеркнул, что «потепление» отношений двух стран пока носит «однобокий» характер из-за продолжения трансляции Киевом антироссийской риторики.