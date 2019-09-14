Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
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«Россия — это наш наибольший сосед и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем... Наши намерения — быть прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех, нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — приводит заявление Гончарука агентство «Украинские новости».

При этом он подчеркнул, что подход властей к оценке действий России не изменился «со времён Майдана».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT подчеркнул, что «потепление» отношений двух стран пока носит «однобокий» характер из-за продолжения трансляции Киевом антироссийской риторики.

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