Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

«Россия — это наш наибольший сосед и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем... Наши намерения — быть прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех, нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — приводит заявление Гончарука агентство «Украинские новости».

При этом он подчеркнул, что подход властей к оценке действий России не изменился «со времён Майдана».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT подчеркнул, что «потепление» отношений двух стран пока носит «однобокий» характер из-за продолжения трансляции Киевом антироссийской риторики.